1.500 honden van ongeveer 200 verschillende rassen komen samen voor keuring in Gentse Expo

Per groep bepaalt een keurmeester welke honden het beste zijn of haar hondenras benadert. De hond die er het meest boven uitsteekt, krijgt een certificaat. "En met dat certificaat kunnen ze dan deelnemen aan grote internationale wedstrijden, waarbij ze vergeleken worden met andere kampioenen."

En of het moeilijk is om 1.500 honden in bedwang te houden? "We verwachten weinig problemen op dat vlak. Wie hier zijn of haar hond meebrengt, heeft meestal wel een hond met een sociaal karakter. De meeste honden zijn het sowieso gewoon om naar shows te komen, dus het schrikt hen niet af om tussen alle andere honden te vertoeven."