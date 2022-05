10 jaar "Genk Loopt", nu ook voor wandelaars: "We willen iedereen actief maken"

"We willen met 'Genk Loopt' mensen actief maken, ze gezond maken door vooral te bewegen in een sociaal gebeuren. We hebben er voor gezorgd dat elke loper samenkomt in een klein dorp, en dat zorgt toch wel voor heel wat sfeer."

Zo'n 700 mensen hadden zich vooraf ingeschreven en dat is beduidend minder dan de vorige jaren: “We merken wel dat er bij alle evenementen een kleine terugval is, maar we hopen dat mensen toch nog naar buiten komen om een rondje te lopen of te wandelen", besluit Corthouts.