175 overtredingen per dag aan werfzone van E314 in Maasmechelen

Sinds begin dit jaar zet de federale politie de superflitspaal, een trajectcontrole en een mobiele radar in om snelheidsovertreders te vatten. "Met deze controles garanderen we een continue handhaving", zegt diensthoofd Gerry Peeters van de Limburgse wegpolitie. Voor het vrachtverkeer geldt er een inhaalverbod. Vanuit de lucht zijn er controles via het droneteam: "Ergens anders hebben we andere mogelijkheden om toezicht te houden, bijvoorbeeld vanop een brug of door bewakingscamera’s, maar in dit natuurgebied zijn die mogelijkheden niet aanwezig. De drone biedt dan een goed alternatief", legt Peeters uit.