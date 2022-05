“Mijnwerkersplein” in Houthalen ingehuldigd op dag van de mijnwerker

Bijna elke politieke partij is bij de inhuldiging van het plein vertegenwoordigd door een minister of door een parlementslid. "Het plein wordt vandaag gedoopt door het gemeentebestuur en het is uniek want dit is het eerste plein dat naar mijnwerkers genoemd wordt”, zegt Michel Dylst, voorzitter van de KS-vriendenkring. Ook prins Laurent is bij de inhuldiging van het plein aanwezig: “Prins Laurent vertegenwoordigt de koning, en dat maak het ook allemaal officieel. Alle uitspraken die vandaag dan ook gebeuren, zijn officiële uitspraken in naam van de regering” legt Dylst verder uit. Er komt later ook nog een standbeeld voor de mijnwerkers op het nieuwe plein te staan.