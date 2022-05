Antwerpse restaurant Veranda krijgt na Kanye West ook Dua Lipa over de vloer: "Ik had haar eerst niet herkend"

Schellemans heeft geen idee hoe Dua Lipa bij Veranda terecht is gekomen. "Mijn keukenpersoneel volgt haar op Instagram en zij vertelden me dat Dua Lipa vaak post over restaurantbezoeken, en dat ze veel bezig is met lekker eten. Ze zou ook van natuurwijnen houden, en daar zijn we voor bekend. Voorlopig heeft ze nog niets over ons gepost, maar dat komt misschien nog", lacht Schellemans. "Ze was in ieder geval heel aangenaam en ze zei dat ze het eten heel erg lekker vond. Ze had absoluut geen diva-allures."