Beeldje in tweedehandswinkel blijkt 2.000 jaar oude Romeinse buste te zijn: "Van onschatbare waarde"

Onderzoek wees uit dat de buste vorige eeuw tentoongesteld werd in het Pompejanum in Aschaffenburg, een stad in de Duitse deelstaat Beieren. Het Pompejanum, opgetrokken in de jaren 1840, was een nagebouwde Romeinse villa waar originele en nagemaakte Romeinse artefacten te zien zijn. Het werd zwaar vernield door bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog.



Het is niet duidelijk hoe de buste van Aschaffenburg naar Austin is geraakt. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog namen de Amerikanen Aschaffenburg in. Ze waren er gestationeerd tot het einde van de Koude Oorlog in 1990. Vermoedelijk heeft een Amerikaanse militair het ergens in die lange periode meegenomen naar de Verenigde Staten.