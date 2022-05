Maandag is in Moskou een grote militaire parade gepland om de overwinning in de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Maar vandaag was er al een grootse generale repetitie. Terwijl de Russische invasie in Oekraïne in alle hevigheid woedt, namen volgens het Russische ministerie van Defensie 11.000 militairen, 77 vliegtuigen en tientallen eenheden met wapentuig deel aan de repetitie.