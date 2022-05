BEKIJK - Hoe kijkt de Vlaming naar klimaatkwesties? Ivan De Vadder trekt conclusies uit De Stemming

Welke offers wil de Vlaming brengen voor het klimaat? Zijn we bereid om minder vlees te eten of meer te betalen voor vliegtickets? En willen de meeste Vlamingen dat de kerncentrales open blijven of niet? VRT NWS-journalist Ivan De Vadder licht in bovenstaande video de belangrijkste conclusies toe van het klimaatluik in "De Stemming".