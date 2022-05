Chelsea krijgt nieuwe Amerikaanse eigenaar

Met de overname zou een bedrag van 4,7 miljard euro gemoeid zijn. Volgens de site van de club wordt dat geld voorlopig op een geblokkeerde rekening gestort, en nadien aan liefdadigheid geschonken.

Chelsea was in handen van Roman Abramovitsj, een Russisch-Israëlische miljardair die bevriend is met president Poetin. Hij was daarom op een sanctielijst van de Britse regering terecht gekomen, en besliste daarom om zijn club te verkopen. Nu is de deal dus rond. Chelsea is de club van Rode Duivel Romelu Lukaku.