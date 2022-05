Oostakker viert einde werken in centrum met groot dorpsfeest: "Niet onopgemerkt voorbij laten gaan"

Onder de straten kwam er een volledig nieuw rioleringsstelsel met gescheiden regen-en afvalwater. Ook nieuw is een rotsavonturenparcours met twee waterfietsen rond de kerk. De volgende stap is de groene aankleding van de dorpskern: tijdens het plantseizoen komen er nieuwe bloembollen, de beplanting die net is aangeplant wordt ondertussen “nauwlettend in het oog gehouden”, aldus het stadsbestuur.