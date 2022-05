Een land in oorlog en voor het eerst in jaren lied in Nederlands: dit maakt 1e halve finale Songfestival speciaal

Ook onze noorderburen mogen vrij zeker zijn van een plaatsje in de finale, en dat met een liedje in het Nederlands: zangeres Stien den Hollander brengt onder haar artiestennaam S10 het liedje "De diepte". De Nederlandse staat op het Songfestivalpodium in zwarte outfit met ontblote buik en maakte tijdens de repetities in Turijn indruk. Stijl- en sfeervol zijn de codewoorden van haar optreden.

S10 zingt alternatieve pop en scoorde recent samen met Bazart met het nummer "Onderweg". Dat ze op het Songfestival ook in het Nederlands zingt, mag voor S10 dan wel een evidentie zijn, het is intussen al van 2010 geleden dat er nog een nummer in het Nederlands was te horen in het Eurovisieconcours. Toen zong Sieneke "Ik ben verliefd, sha-la-lie" voor Nederland, maar ze kon zich niet plaatsen voor de finale.