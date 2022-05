Gevechten in regio’s Donetsk en Loegansk houden aan, "conflict eist zware tol van beste Russische eenheden"

"In de regio's Donetsk en Loehansk, werden acht aanvallen door de vijand neergeslagen op 6 mei, wat leidde tot de vernieling van drie vijandelijke tanks, acht artilleriesystemen, zeven gepantserde militaire voertuigen, één wagen en drie eenheden van ingenieursuitrusting", zei de Oekraïense generale staf in een dagelijks rapport over de gevechten.



Volgens het Oekraïense leger zetten Russische troepen ook hun blokkade van de Azovstal-fabriek voort en vonden er rond de fabriek in Marioepol verschillende pogingen tot aanvallen plaats.