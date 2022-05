Grootschalige rampoefening in Kortrijk als onderdeel opleiding Verpleegkunde

"Dit is een waardevolle oefening omdat het zo realistisch is", zegt Kurt Planckaert, docent aan Vives maar ook parttime actief in de Spoedopname en de MUG-dienst van AZ Groeninge. "Een ramp creëert chaos en dat kan je niet inoefenen met een gewone power point-presentatie. Het scenario werd uitgeschreven door een tiental laatste jaarstudenten. Tijdens de oefening hielden ze iedereen in hun rol van slachtoffer of hulpverlener.” Nina is één van die studenten. “We controleren of patiënten zich aan hun rol houden zoals voorzien in het scenario. Het moet realistisch blijven, hé! Als je een open beenbreuk hebt, moet je bijvoorbeeld niet rondlopen!”