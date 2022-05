Italië legt luxueus superjacht aan de ketting, is Russische president Vladimir Poetin de eigenaar?

Het ziet er niet naar uit dat de mist snel zal opklaren. The Italian Sea Group, het bedrijf dat het onderhoud van de Scheherazade uitvoert, zegt dat het jacht niet toegeschreven kan worden aan president Poetin. Daarvoor baseert het zich op "documenten in ons bezit en resultaten van onderzoek dat door competente autoriteiten uitgevoerd is." De kapitein van het schip, Guy Bennett-Pearce, zegt dat de eigenaar niet op de Europese sanctielijst staat, maar ontkent dat hij Poetin ooit gezien of ontmoet heeft op het jacht.

Daartegenover staan verhalen van constructiewerkers, bemanningsleden en plaatselijke bewoners nabij de haven waar het schip ligt. De Scheherazade is volgens hen officieus van Poetin en hij gebruikt het ook voor zichzelf. Een voormalig bemanningslid vertelde aan The New York Times dat hij nog nooit van Khudainatov gehoord had en dat de bemanning er altijd van uitging dat Poetin de eigenaar was.