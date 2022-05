BEKIJK - Emmanuel Macron belooft "sterker Frankrijk en meer leefbare planeet na te laten" bij aanvang tweede termijn

"Er is dringend duidelijke actie nodig voor Frankrijk en voor Europa", zei hij. "We moeten Franse en Europese antwoorden bedenken op de grote uitdagingen van deze eeuw. Zo moeten we eerst en vooral verdere escalatie van de Russische agressie in Oekraïne voorkomen. We moeten de democratie ondersteunen en de moed hebben om aan een nieuwe vrede te werken op het Europese continent."