Man met gestolen wagen rijdt combi en fietser aan tijdens achtervolging in Borgerhout

De gestolen auto werd vrijdagavond opgemerkt door een ANPR-camera in Antwerpen. Het voertuig stond geseind nadat het niet was ingeleverd na een testrit voor verkoop in Sint-Niklaas. De Antwerpse politie wilde de bestuurder tegenhouden op de Turnhoutsebaan in Borgerhout, maar de man sloeg op de vlucht.