Meer dan 1.000 oldtimers op event in Brasschaat: "oldtimers boomen sinds corona"

Op de eerste dag van het Antwerp Classic Car Event is meteen duidelijk dat er veel interesse is voor oldtimers. "Het is ook fantastisch weer natuurlijk, we zitten in een prachtige omgeving hier in het park van Brasschaat en de toegang is gratis. Dat zal er ook wel mee te maken hebben", zegt Marc Reijntjes van de organisatie.

Maar los van die factoren is de interesse voor oldtimers ook sterk gestegen de voorbije jaren, zegt Reijntjes. "Heel wat mensen hebben door corona veel vrije tijd gekregen de voorbije twee jaar en hebben een hobby gezocht. De oldtimers hebben daardoor een boost gekregen. Je bent vrij en je kan rondrijden naar heel wat leuke plekken in België."