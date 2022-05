Menselijke resten teruggevonden bij restauratie watertoren Oostende: "Gaat vermoedelijk om oud skelet"

Tijdens de laatste fase van de restauratiewerken in de watertoren van Oostende zijn er onverwachts menselijke resten teruggevonden. Het begon bij een schedel, later werden er ook dijbenen en andere botten gevonden. Het vermoeden is dat het over oude menselijke resten gaat, dus er werd geen moordonderzoek gestart. Het Agentschap Onroerend Erfgoed zal die resten nu onderzoeken. "Dat kan inzicht geven over wat er in onze stad heeft afgespeeld", reageert schepen Openbare werken, Björn Anseeuw (N-VA). "Of ze iemand zullen kunnen identificeren op basis van die resten, dat is nog een andere vraag."

"De lokale politie heeft de omgeving afgezet, zodat het agentschap de ruimte krijgt om het onderzoek te doen. Het gebeurt toch vrij zelden dat er onverwachts menselijke resten worden aangetroffen bij bouwwerken. Ik ben zeer benieuwd wat er zou kunnen achterzitten. Het gaat voorlopig om resten van één persoon, ik ben al blij dat er geen massagraf is teruggevonden", lacht Anseeuw.