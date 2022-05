Moord in pizzeria leidt tot ontmanteling drugsbende

Al snel bleek de moord op een pizzeria-uitbater in Strombeek-Bever gelinkt aan het drugsmilieu. Speurders van de federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde voerden in december 2020 verschillende huiszoekingen uit in Brussel, Antwerpen en Italië. Daarbij werd een bende opgerold die vanuit Grimbergen cocaïne invoerde naar ons land. Het parket wil nu 12 personen voor de rechter brengen. Het gaat om mensen van Albanese en Bulgaarse nationaliteit.

"Het dossier handelt over een criminele organisatie die zich tussen april en december 2020 vanuit Grimbergen bezig hield met de in- en uitvoer van cocaïne”, zegt Gilles Blondeau, woordvoerder van het parket van Halle-Vilvoorde. "De cocaïne werd vanuit Nederland ingevoerd, in België versneden en vervolgens uitgevoerd naar Italië door gebruik te maken van een voertuig met een verborgen compartiment. Het geld dat betaald werd voor de cocaïne werd in hetzelfde compartiment opnieuw vervoerd van Italië naar België. Het gaat om minstens 84 kilogram cocaïne.

De zaak kwam deze week voor de raadkamer met het oog op de doorverwijzing naar de correctionele rechtbank, maar de verdediging legde 2 verzoekschriften tot bijkomend onderzoek neer. Het dossier verhuist nu opnieuw naar de onderzoeksrechter, die moet beslissen of de bijkomende onderzoeksdaden moeten worden uitgevoerd.