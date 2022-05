Primeur voor Oudenaarde: nieuw "demobos" dient als showroom voor wie zelf een bos wil aanplanten

Vanaf vandaag kunnen mensen een kijkje nemen in het demobos op de Edelareberg in Oudenaarde. "Het bos bevat onder meer een eigen poel met bosranden en is het allereerste demobos van Vlaanderen", klinkt het bij coördinator Hans Scheirlinck. "In het bos kunnen mensen inspiratie opdoen over hoe ze zelf een bos kunnen aanleggen en inrichten."