Organisaties ondertekenen actieplan voor Bellebeek tegen droogte en wateroverlast 

Om tot de acties te komen ging de VMM ook te rade bij buurtbewoners en belangengroepen. “Via ons ideeënplatform kon iedereen zijn of haar idee posten. Mensen die in de buurt wonen, kennen heel goed de problemen. Met heel wat ideeën zijn we dan ook aan de slag kunnen gaan”, zegt Smet.

Wanneer alle acties voltooid zullen zijn, is nog niet duidelijk. "Er is geen eindtermijn voorzien, maar door dit riviercontract te ondertekenen, engageren de partners zich ervoor om er effectief werk van te maken. Het is niet de bedoeling om het op de lange baan te schuiven." Binnen de 2 jaar zou een groot deel van de acties al uitgevoerd moeten zijn.