UZ Leuven opent opleidingscentrum voor verzorging van vroeggeboren baby's

"De baby krijgt zoveel mogelijk huid-op-huidcontact met zijn ouders, slaapt hij op zijn eigen ritme en drinkt hij moedermelk als dat mogelijk is", legt Prof. dr. Anne Debeer, neonatoloog in UZ Leuven en coördinator van het NIDCAP-trainingscentrum, uit. "Daarnaast proberen we pijn en stress te verminderen. Waar een kindje vroeger in het schelle ziekenhuislicht lag, beperken we nu onnodige blootstelling aan licht en geluid. We nestelen baby's in hun couveuse voor een echt baarmoedernestgevoel."

"De nieuwe evidencebased basisprincipes voor een neonatale dienst zijn ondertussen wereldwijd aanvaard", vertelt prof. dr. Gunnar Naulaers, diensthoofd neonatologie. "Nauwkeurige observatie is van cruciaal belang: de zorgverleners kijken wat de baby met zijn beperkte mogelijkheden kan vertellen. Maar dat vraagt natuurlijk extra investeringen op het vlak van infrastructuur en mankracht. Er is echt nood aan meer NIDCAP-specialisten in ons land, zodat we de langetermijnvooruitzichten van vroeggeboren baby's kunnen verbeteren."