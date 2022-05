Rijstrook op E403 richting Brugge al 8 weken afgesloten, maar de werken zijn nog steeds niet gestart

In februari werd beslist om de rechterrijstrook op de E403 richting Brugge tussen Moorsele en Roeselare af te sluiten. Daardoor moet het verkeer al acht weken aan 70 kilometer per uur over een traject van vijf kilometer rijden. Normaalgezien zouden de herstellingswerken al gestart zijn, maar de gunningsprocedure om een aannemer aan te stellen die de werken zal uitvoeren, duurt langer dan verwacht. Hierdoor zouden de werken pas ten vroegste na het bouwverlof, in augustus, van start gaan. Toch blijft de rijstrook tot dan dicht en geldt er een snelheidsbeperking tot 70 kilometer per uur.

"Het wegdek is in zeer slechte staat", reageert Dirk Vanhuysse van Agentschap Wegen en Verkeer. "Het is niet de bedoeling dat er daar nog verkeer over rijdt. Mensen zouden er platte banden of kapotte velgen aan overhouden. Ik kreeg heel wat telefoontjes van burgers die vroegen waarom ze de snelheidsbeperking moesten aanhouden, terwijl er niet gewerkt wordt. Maar het is omwille van hun verkeersveiligheid. Er wordt ook heel streng geflitst, daar durven ze ook wel eens over bellen."