Stationsplein van Eksaarde wordt BMX- en skatepark vol kleur en muziek

Muzikaal talent ontplooien kan ook, dankzij een heuse DJ booth naast het skatepark. Via connectie met hun mobiele telefoon kunnen jongeren hun coolste tunes delen met anderen. Het gebruik is eenvoudig: je legt een telefoon die muziek afspeelt op de dj-tafel en het geluid wordt live versterkt. Voeg effecten toe aan de muziek zoals een delay of een filter en je klinkt als een professionele dj. Het toestel is zo ontworpen dat het geluid gericht is op de jongeren aan de tafel en dus zo min mogelijk storend is voor de buurt.