Sammy Mahdi is kandidaat om CD&V-voorzitter te worden: "We moeten de gemeenschapspartij van Vlaanderen worden"

"We moeten opnieuw meer de gemeenschapspartij van Vlaanderen zijn", zegt Mahdi. "Ik stel me ter beschikking en wil er alles aan doen om de partij er terug bovenop te krijgen. We moeten vooruitgaan en beter scoren dan vandaag. Dat is nogal wiedes." Hij wil nog geen cijfer plakken op het beoogde resultaat.

Vlaams minister Wouter Beke kwam de afgelopen maanden regelmatig onder vuur te liggen. En kon ondanks alle commotie toch gewoon minister blijven. Ook voor Mahdi kan hij aanblijven. "Het is vooral belangrijk dat hij zijn werk kan blijven doen", zegt hij daarover. "Wouter heeft aangegeven dat er een aantal dingen niet goed zijn verlopen. En dat hij daar zijn werk van wil maken. Laten we zien hoe hij dat doet. Je moet hem daar ook wel in ondersteunen."