Taliban verplichten vrouwen in Afghanistan weer een boerka te dragen

Toen de taliban vorige zomer weer de macht grepen in Afghanistan, beloofden de leiders van de radicaal-islamitische beweging een andere aanpak in Afghanistan dan tijdens het eerste bewind. Maar in de praktijk pakt dat toch weer anders uit. Zo blijkt uit een nieuw decreet dat uitgevaardigd is.

De Vlaamse Jennie Vanlerberghe van Moeders voor Vrede, een organisatie die vrouwen in Afghanistan opleidt en aan een job helpt, kan na contacten met verschillende kennissen in Afghanistan bevestigen dat dit decreet inderdaad verschenen is.