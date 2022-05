"Een nieuw tijdperk": katholieke en pro-Ierse Sinn Féin wint Noord-Ierse parlementsverkiezingen 

Sinn Féin mag nu de First Minister of premier leveren, en die eer is weggelegd voor Michelle O'Neill. Volgens haar gaat er "een nieuw tijdperk" in. "Vandaag is een heel belangrijk moment van verandering", reageerde ze. "Ik zal leiderschap bieden dat inclusief is, diversiteit viert, dat rechten en gelijkheid garandeert voor degenen die in het verleden zijn uitgesloten, gediscrimineerd of genegeerd."