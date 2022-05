Vrouw krijgt boete voor roken in natuurdomein Liereman Oud-Turnhout, politie waarschuwt nogmaals voor brandgevaar

Bij een controle in natuurgebied De Liereman in Oud-Turnhout betrapten de wijkagenten een vrouw die aan het roken was. Ze gooide haar brandende sigaret op de grond toen ze de politie opmerkte. Roken is momenteel verboden in bossen en natuurgebieden in de provincie Antwerpen. Gouverneur Cathy Berx kondigde het verbod eerder deze week af omdat het erg droog is. De rokende vrouw kreeg een boete en moest het natuurgebied onmiddellijk verlaten.