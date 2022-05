Vrouw uit Deurne treft 60 feestvierders aan in appartement dat ze via Airbnb verhuurt: "Ze waren agressief en hebben nieuwe zetel vernield"

De vrouw heeft in al die jaren dat ze verhuurt via Airbnb zelden negatieve ervaringen gehad met huurders, maar deze keer had ze een voorgevoel. "De huurder was een jonge kerel en hij had nog geen referenties op Airbnb. Ik heb hem bij de overdracht van de sleutel nog eens extra gezegd dat het mijn eigen appartement was en dat hij zorgzaam moest zijn, maar die vraag heeft hij dus duidelijk in de wind geslagen."

De verhuurster gaat nu via Airbnb een schadevergoeding aanvragen. "De naam van de huurder is ook bekend bij hen, dus ik hoop dat ze hier nog gevolg aan kunnen geven." Of ze haar appartement in de toekomst nog gaat verhuren, weet ze nog niet. "Daar ga ik nog eens goed over nadenken."