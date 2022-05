Zesde aangifte over seksueel grensoverschrijdend gedrag in "The Voice of Holland"

In januari barstte in Nederland een schandaal los over seksueel grensoverschrijdend gedrag in "The Voice of Holland". De talentenjacht kwam in opspraak door een uitzending van het programma BOOS. Daarin deden 19 vrouwen hun verhaal over bandleider Jeroen Rietbergen, er waren 15 getuigenissen over een regisseur. Twee vrouwen vertelden dat ze een aangifte hadden gedaan tegen coach Ali B vanwege verkrachting. Ook over voormalig coach Marco Borsato waren meldingen van onzedelijk gedrag gekomen.