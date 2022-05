28 geleidehonden vinden hun nieuw baasje: "Na 2 jaar corona, eindelijk weer een officiële overhandiging"

Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden is blij dat ze eindelijk weer een officiële overhandiging konden organiseren na 2 jaar corona: “Het is een belangrijk moment waar we alle honden en geleidehondgebruikers, maar vooral ook de pleeggezinnen in de bloemetjes kunnen zetten. Want zonder die pleeggezinnen is het onmogelijk om die 28 geleidehonden af te leveren", zegt Arthur Vandebosch, directeur van het BCG.