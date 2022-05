5-jarige Lenn overwint kanker en maakt droom waar: "Hij wou altijd al piper onder de Menenpoort in Ieper zijn"

Lenn was als piper onder de Menenpoort omringd door zijn "tweede familie" van de doedelzakband Ypres Surrey Pipes & Drums (YSPD). De Ieperse band, die traditionele Schotse muziek speelt, is gesticht door zijn pluspépé Eric. Intussen spelen zijn mama Virginie en zijn papa Christophe mee in de band en danst ook zijn achtjarige grote zus Liana als highlanddanseres.

"Al van in de buik beleefde Lenn de repetities mee en sinds de geboorte heeft geen repetitie of uitstap gemist", zegt Virginie. "Als we kunnen, zijn we er altijd bij. Sinds 11 november is hij helemaal gefascineerd door de pipers. Hij zag ons al marcheren door de Menenpoort, maar stond nog nooit tussen ons. Tot nu. Hij kan zelf nog geen doedelzak spelen, want dat is geen simpel instrument, maar Make-A-Wish heeft een minidoedelzak voorzien die hij zo kon meedragen. Iemand uit de band heeft een uniform op maat genaaid."