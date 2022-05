8 mei-coalitie zet roep om feestdag kracht bij met meeting in Breendonk

"8 mei was als einde van de Tweede Wereldoorlog ooit een feestdag in ons land", zegt De Soete. "De politiek heeft dat van de kaart geveegd, maar wij vinden het hoogst noodzakelijk, ook als we zien wat er momenteel in de wereld gebeurt, dat de herdenking er opnieuw komt en dat we er weer bij stilstaan wat oorlog en fascisme kunnen doen."