Acht mijnwerkers al 22 dagen vast in zinkmijn Burkina Faso: "We hopen op goed nieuws de komende dagen"

"Er is hoop omdat bevestigd werd, dat de ventilatiemeter in de vluchtkamer nog steeds werkt", zei een regeringswoordvoerder afgelopen vrijdag. "Daar houden we ons aan vast" en "we hopen dat we in de komende dagen of uren goed nieuws van Perkoa zullen krijgen.”

Deze "vluchtkamer" bevindt zich zo’n 580 meter onder de grond, er liggen in de kamer ook overlevingskits met onder meer voedsel. De reddingswerkers hopen dat de mijnwerkers, die op 700 meter diepte aan het werk waren, toch terug zijn geraakt tot aan deze vluchtruimte.