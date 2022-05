Minister Annelies Verlinden (CD&V) na uppercut van peiling: "Niet twijfelen aan eigenheid, maar verhaal beter vertellen"

Tegelijkertijd is ze ook mààr elfde in de individuele populariteitspoll, terwijl de vloer van onder haar partij verkruimelt en terwijl blijkt dat haar partij van geen enkele thema nog als eigenaar beschouwd wordt. Betekent dat dat haar partij aan zichzelf moet beginnen twijfelen, of aan haar regeringsdeelname? Nee, denkt Verlinden, het verhaal moet gewoon beter verteld worden. Dat zei ze in "De zevende dag" op Eén.



"We moeten ons realiseren dat we nog veel meer moeite moeten doen om ons verhaal te vertellen. Want wij zijn eerder doeners dan roepers. We moeten weliswaar luisteren naar de kritiek, maar niet aan onze eigenheid twijfelen. Wij duwen wel degelijk onze standpunten door, alleen vertellen we dat niet in een breder verhaal. We moeten de mensen de boodschap geven dat hun zorgen gehoord worden." Daar ligt het werkelijke probleem, denkt ze, en dat probleem is veel groter dan enkel Joachim Coens (die zoals bekend de voorzittersverkiezingen vervroegde na de rampzalige peiling).