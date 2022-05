Antwerpen overspoeld door fetisjisten voor Darklands festival: van leren pakjes tot hondenmaskers

"Darklands staat voor de vrijheid om jezelf te mogen zijn", zegt de Nederlandse deelnemer Kevin. "Deze evenementen zijn nog altijd belangrijk om deze boodschap over te brengen". Een andere deelnemer treedt hem bij: "Het gebeurt helaas nog te vaak dat we vieze blikken krijgen, maar ik vind dat grappig. Je merkt wel dat er gewenning is. Mensen zien op de duur dat het om het plezier gaat, en niet om het rebelse en het seksuele."

"Het is erg dat mensen er nog van opkijken in deze tijd", zegt nog een andere deelnemer. "Het gaat om je persoon, niet om wat je draagt."



Het festival duurt nog tot en met maandag. Er zijn verschillende clubs en cafés die deelnemen, en de uitvalsbasis is de Waagnatie.