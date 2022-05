BEKIJK - Rudi Vranckx aan de frontlijn bij Charkov, waar een omaatje en smeulende puinhopen getuigen over de strijd

VRT NWS-oorlogsverslaggever Rudi Vranckx brengt een bezoek aan de grens tussen Oekraïne en Rusland in een dorpje dat nog maar net bevrijd is van Russische soldaten. Het gebied tussen de stad Charkov, in het oosten van Oekraïne, en de grens is uitgestorven. Kraken, een nationalistisch bataljon dat strijdt aan het front van Charkov, toont Vranckx en zijn ploeg puinhopen van recent vernielde gebouwen. Ze zijn op hun hoede, want scherpschutters liggen op de loer en drones hangen in de lucht.