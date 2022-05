Brusselaars vieren 33ste verjaardag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Naast meerdere acrobatische en circusachtige straatacts, stonden ook heel wat informatieve standjes in het Warandepark. Sammy Leurs van de Vrije Universiteit probeerde bijvoorbeeld kinderen warm te maken voor de wetenschap door verschillende activiteiten. "Ze kunnen bijvoorbeeld een eigen ruimteraket bouwen en die dan in de lucht schieten met luchtdruk. Het is echt een succes. Alle tafeltjes zitten vol."

Ook een aantal ambtenaren probeerden op een luchtige manier bezoekers te informeren. Nora van Eeden die bij Brussel Financiën en Begroting werkt, toonde samen met haar collega's de werking van een begroting aan de hand van een reusachtige balans, waarbij de gewichten de uitgevoerde beleidsmaatregelen voorstellen. "De mensen moeten zich zo inleven in de taak van de minister die beslissingen moet nemen. Dat is niet altijd makkelijk."