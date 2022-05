China stelt voormalig veiligheidschef John Lee aan als nieuwe regeringsleider in Hongkong

John Lee (64) was de enige kandidaat om Carrie Lam op te volgen. Hij kreeg 1.416 stemmen achter zijn naam. Lee was veiligheidschef van Hongkong ten tijde van de prodemocratische protesten in 2019. In die functie hield hij toezicht op het neerslaan van de protesten. De Chinese regering nam nadien de controle over Hongkong strak in handen.



Het gevolg was een controversiële nationale veiligheidswet die in 2020 ingevoerd werd. Die greep drastisch in op een hele reeks vrijheden in Hongkong. Zo werden de meeste vormen van politieke oppositie en protest strafbaar en werd de autonomie ingeperkt. John Lee verdedigde die wet, die volgens hem de stabiliteit weer zou herstellen. Zijn rol in de toepassing van die wet leidde tot Amerikaanse sancties tegen hem en enkele andere functionarissen.