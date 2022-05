Comedian Stijn Vandermeeren uit Aalst is "new kid in town" en wint Lunatic Comedy Award

Na een parcours van veel inschrijvingen ('comedian' is duidelijk een begeerde titel), voorrondes en een finale met vijf kan Stijn Vandermeeren, een dertiger uit Aalst, zichzelf hét nieuwe talent noemen. In een kwalitatief sterke finale wekte hij de meeste lachsalvo’s in de Minardschouwburg in Gent. En als het publiek (en niét een jury) beslist over wie wint, dan is de keuze voor weinig discussie vatbaar. De Minard heeft geoordeeld en gesproken.