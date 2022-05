"Oekraïne heeft al gewonnen", of hoe het festival wel degelijk ook over politiek gaat 

Ja, ze bestaan wel degelijk: academici die zich specialiseren in het Eurovisiesongfestival. Dean Vuletic is historicus en werkt bij een onderzoekscentrum dat verbonden is aan de Universiteit van Wenen. Hij is ook de auteur van "Postwar Europe and the Eurovision Song Contest". “Het Eurovisiesongfestival is al altijd politiek geweest”, zegt Vuletic stellig. “Wanneer je een competitie hebt tussen verschillende landen, dan worden de zaken automatisch politiek.”

Tegelijk wil hij een mythe uit de wereld helpen. “Ik heb er de documenten op nagekeken: het festival is destijds niet in het leven geroepen om de Europese integratie na de Tweede Wereldoorlog te bevorderen. Ze wilden vooral experimenteren met technologie en live televisie over de grenzen heen. Al evolueerde die Europese integratie parallel.”

Eurovisie benadrukt dat het Songfestival een niet-politiek evenement is. De regel is dat delegaties ervoor moeten zorgen dat de liedjeswedstrijd “niet gepolitiseerd” wordt, klinkt het. Maar haast elk jaar zijn er wel politieke relletjes of statements in de marge van het Songfestival. “Da’s dan ook een van de contradicties van het Songfestival”, aldus Dean Vuletic. Al van de eerste editie, in 1956, was er een politiek statement. “West-Duitsland stuurde toen een overlevende van de Holocaust naar de liedjeswedstrijd om te tonen hoe ze geëvolueerd waren.”