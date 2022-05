Hoofdrol van populaire BBC-serie gaat voor het eerst naar zwarte acteur: Ncuti Gatwa wordt nieuwe "Doctor Who"

“Het voelt echt geweldig. Het is een echte eer. Deze rol is een instituut en zo iconisch”, zegt hij in een eerste reactie aan de BBC. “De rol van Doctor Who betekent veel voor zoveel mensen, onder wie ikzelf”, gaat Gatwa verder, die vanaf volgend jaar op het kleine scherm te zien zal zijn in die iconische rol.

Ncuti Gatwa is de eerste acteur met een kleurtje die de rol van “Doctor Who” krijgt. Vijf jaar geleden werd nog voor het eerst een vrouwelijke acteur voor de rol gecast: Jodie Whittaker.