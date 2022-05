Nieuw standbeeld 'De val van het paard' in Jabbeke: geïnspireerd op fatale val hertogin Maria Van Bourgondië

Het centrum van Jabbeke onderging recent een make-over, daar hoort nu ook een nieuw kunstwerk 'De val van het paard' bij. Het beeld is van de hand van Livia Canestraro, een Belgische kunstenares die werd geboren in Rome. Het verwijst naar de fatale val van hertogin Maria Van Bourgondië uit de 15de eeuw. Zij kwam in 1482 op 25-jarige leeftijd tijdens de valkenjacht in de bossen nabij Kasteel Wijnendale in Torhout ongelukkig ten val en bezweek later aan haar verwondingen.

Het kunstwerk is maar een deel van de vernieuwingen van de Dorpsstraat in Jabbeke. Het staat op de oever van de Jabbekebeek, die binnenkort weer wordt opengelegd. "Nu de grote werken achter de rug zijn, maken we van die opening gebruik om dit standbeeld hier een plaats te geven", vertelt burgemeester Frank Casteleyn (CD&V) bij de opening.