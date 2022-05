Protest tegen mosselkwekerij van Colruyt: meer dan honderd zeiljachten omsingelen zeeboerderij

Net voor de kust van Nieuwpoort werkt de Colruytgroep aan een zeeboerderij voor de kweek van mosselen en oesters. Met de mosselboerderij wil Colruyt zelf zijn mosselen kunnen voorzien in de winkels. Maar dat ziet niet iedereen zitten. Meer dan honderd boten protesteerden vandaag tegen de komst van de mosselkwekerij. Volgens de zeilers ligt die boerderij op een ongelukkige plaats: "De zee is ingedeeld voor verschillende functies en als watersportsector hebben we het gevoel dat we geen inspraak hebben gekregen", reageert Maarten Desloovere van de Vlaamse Yachthaven in Nieuwpoort.

Voor de kust van De Panne liggen er ook nog zandbanken, die het zeilen er extra gevaarlijk maken. "We zijn niet tegen de zeeboederij want Colruyt heeft het recht om de activiteiten uit te voeren, maar de plaats waar ze nu ligt is verkeerd. We willen mee aan tafel zitten en te kunnen uitleggen waar we problemen verwachten. We hopen de boerderij wat te kunnen opschuiven zodat we daar een veilige doorgang kunnen krijgen."