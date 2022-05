Minister Kitir op bezoek naar kruitvat Palestina: "Er is meer dan Oekraïne, ook de Palestijnen zijn vluchtelingen"

Dat minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit) een bezoek brengt aan de Palestijnse gebieden ligt voor de hand. Palestina is één van de veertien partnerlanden die België al meer dan twintig jaar structureel ondersteunt. Door de strenge COVID-regels in Israël was een bezoek tot voor kort praktisch ook niet echt haalbaar.

Kitir: "Problemen in de Palestijnse gebieden weer op de kaart zetten"

Minister Kitir wil "na maanden van berichtgeving over Oekraïne ook de problemen in de Palestijnse gebieden weer op de kaart zetten. België ondersteunt er verschillende scholen en enkele projecten die jongeren moeten klaarstomen voor de arbeidsmarkt". Ook na jaren van hulp blijven de Palestijnse gebieden kampen met hoge jeugdwerkloosheid en armoede. België kiest al enkele jaren om voor een groot deel van zijn ontwikkelingshulp te werken via het uitvoeringsagentschap Enabel, internationale partners als VN-agentschappen UNRWA, UNICEF en OCHA en lokale partners. Zo steunt België enkele scholen in Palestina.

Minister Kitir plant ook een ontmoeting met Mohammad Shtayyeh, de premier van de Palestijnse Autoriteit (PA). Maar die Palestijnse Autoriteit lijkt steeds meer een deel van het probleem, dan van de oplossing. Zo worden er in de Palestijnse gebieden al meer dan vijftien jaar geen verkiezingen meer georganiseerd, waardoor de clan rond de intussen stokoude president Mahmoud Abbas (87), zich vastklampt aan de macht. Uit een onderzoek van 2018 blijkt dat Palestijnen zich vooral zorgen maken over de slabakkende economie, dan over de torenhoge corruptie in Palestina en dan pas over de Israëlische bezetting. In die volgorde.



Minister Kitir breekt met diplomatieke traditie om ook officieel bezoek aan Israël te brengen

"Vreemd, wij hebben geen weet van een bezoek van minister Kitir", zegt de woordvoerder van de Israëlische ambassade in Brussel. Door officieel alleen een bezoek te brengen aan de Palestijnse gebieden breekt minister Kitir met de Belgische traditie om altijd even bij beide "kampen" langs te gaan. "We werken voor ontwikkelingssamenwerking met de Palestijnse overheid samen", zegt de woordvoerder van de minister, en dus is een officieel bezoek aan Israël strikt gezien niet aan de orde. Toch staat een "beleefdheidsbezoek aan een Israëlische partner" dan toch op de laatste dag, net voor vertrek gepland.

Bezoek terwijl regio in brand staat (en er nog meer aanslagen verwacht worden)

Minister Kitir bezoekt de Palestijnse gebieden op een moment dat de regio in brand staat. De voorbije anderhalve maand waren er zeker zeven aanslagen met alles samen negentien dodelijke slachtoffers in Israël. Israël verdubbelde het aantal militairen op de Westelijke Jordaanoever en kan daarmee kleine militaire operaties uitvoeren, mocht het dat willen. De rust lijkt niet snel terug te keren, integendeel. De ultranationalistische regering van Naftali Bennet ligt deze week weer op ramkoers omdat ze 4.000 omstreden nieuwe eenheden in Israëlische nederzettingen in Palestijnse gebied gaat aankondigen, iets wat ingaat tegen het Internationaal recht. De voorbije week besliste een Israëlische rechter dat zo’n 8.000 Palestijnen nabij Hebron plaats moeten ruimen voor een oefenterrein van het Israëlische leger.

Bovendien is het bezoek van Kitir gepland in de week net voor 15 mei, de dag waarop de Palestijnen de Nakba (catastrofe) herdenken. Dat is de dag waarop ze in 1948 grote gebieden verloren aan het huidige Israël. In de aanloop van die herdenkingsdag stapelen de veiligheidsincidenten zich vaak op in Israël en de Palestijnse gebieden.