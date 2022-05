Hoe we vandaag naar moederschap kijken: "Een festival aan keuzes en normen waar je niet allemaal aan kan voldoen"

"Hoe we moeders zien, en wat we ervan verwachten, is heel sterk gelinkt aan tijd en ruimte", zegt Noëmi Willemen. Zij onderzoekt als historica de geschiedenis van het naoorlogse moederen in Vlaanderen aan de UCL in Louvain-la-Neuve. "We moeten een onderscheid maken tusen persoonlijke ervaringen en de praktijk, en het instituut moederschap, dat we vaak ondersneeuwen met een soort suikerlaagje, dat we naturaliseren."

Hoe omschrijft Willemen het moederschap van vandaag? "In één woord? Intensief. We verwachten dat moeders veel tijd en energie steken in hun kinderen. Het is een sterke keuze dus je moet er helemaal voor gaan, het is een zegen waar je een heel leven aan wijdt. Maar we ervaren dat die keuze in de realiteit moeilijk om te zetten is. Het is een vat vol tegenstrijdigheden. Er is een ontzettend lange waslijst van normen waaraan we moeten voldoen. Je moet er sterk in investeren."