Nieuw wereldrecord voor Nepalese sherpa: 26 keer op de top van de Mount Everest 

Sinds 1994 is Kami Rita berggids in Nepal. De man van 52 werkt voor internationale bedrijven die beklimmingen in de Himalaya organiseren. Al 25 keer stond hij op de top van de hoogste berg ter wereld. Gisteren deed hij dat in het gezelschap van tien andere klimmers voor de 26ste keer. Met die bijzondere prestatie scherpt de sherpa zijn eigen record aan.