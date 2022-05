Straks speelt enige Belg in Koningin Elisabethwedstrijd voor cello: maak kennis met Stéphanie Huang

Haalt ze de finale? “Dat hoop ik, dat willen alle Belgen,” zegt Jeroen Reuling. Maar hij is natuurlijk docent, geen jurylid, en als leraar kan hij naar eigen zeggen niet kiezen tussen zijn leerlingen. “Ze hebben allemaal iets bijzonders, anders waren ze niet aangenomen in de Muziekkapel. Ze zijn allemaal heel goed voorbereid.” Heel opmerkelijk inderdaad: niet minder dan 10 leerlingen en oud-leerlingen van de Kapel dingen mee in deze Koningin Elisabethwedstrijd, op een totaal van 66 deelnemers is dat niet min.