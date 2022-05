Geweld in Oekraïne duurt voort: mogelijk tientallen doden bij aanval op school die dienst deed als schuilplaats

Meerdere steden werden vannacht opgeschrikt door luchtalarm. Dat gebeurde niet alleen in de hoofdstad Kiev, maar ook in Lviv, in het westen, in Odessa, in het zuiden, en in Charkov en Donetsk, in het oosten.



Vooral in het oosten blijft Rusland de aanval inzetten. De Oekraïense autoriteiten maken melding van een luchtaanval gisteren op een school in de stad Bilohorivka, in de oostelijke Loegansk-regio. Volgens Sergej Hadaj, de gouverneur van Loegansk, hadden tientallen mensen daar beschutting gezocht voor het oorlogsgeweld. Na de luchtaanval zou er brand ontstaan zijn en stortte het gebouw in.



De hulpdiensten zouden 30 mensen gered hebben. Volgens de gouverneur zouden nog een 60-tal mensen onder het puin liggen, hij vreest dat ze mogelijk allemaal overleden zijn. Zoals wel vaker in de oorlog in Oekraïne het geval is, kunnen berichten als deze niet onafhankelijk geverifieerd worden.