Ouders bouwen zelf huis in Mortsel waar 16 jongeren met beperking kunnen wonen en werken

Waar haalt De Kompanie het geld om dit allemaal te bekostigen? "We hebben aandelen verkocht, we verkopen er nog altijd en er komen nog subsidies aan. Voor de rest organiseren we evenementen om geld in te zamelen en krijgen we giften." Vlaams minister voor Welzijn, Wouter Beke (CD&V) kwam ter plaatse voor de officiële inhuldiging, want De Kompanie is het eerste ouderproject dat een infrastructuursubsidie van Vlaanderen krijgt. "Kleinschalige projecten zijn in opmars en de overheid begint er duidelijk de meerwaarde van in te zien", zegt Van der Spiegel.